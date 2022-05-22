國民黨台北市議員參選人楊植斗昨（21）日在臉書爆料，指出在網路上看到一份考卷，內容竟問「帥帥的、很盡責的指揮官」是誰，而正確答案是衛福部長陳時中，讓他氣炸喊「校方應嚴懲這些假教育工作者，拒絕這些人洗孩子的腦！」

楊植斗在臉書表示，成功大學的衛教影片，引用成大醫院副院長林志勝的說法，內容包含「遲早都要得，沒人逃得掉」、「現在感染，抗體加倍」等言論，引起討論後成大自知理虧，已經刪文；羅東國小吳姓教師，在PTT上用不實言論抹黑台北市議員徐巧芯，後來私訊道歉還謊稱自己「剛出社會」，結果又被起底疑似是綠營側翼粉專，酸「原來當網軍才是這位老師的『正業』」。

除此之外，楊植斗透露近日還在網路上看到一張考卷，考題莫名其妙到讓他不知道到底是不是真的，只見試題問學生「帥帥的、很盡責的指揮官是誰」，而正確答案是陳時中，讓楊植斗傻眼說「我尊重每個人審美的品味，但盡責？恕我完全不能認同！」

楊植斗怒批，最近抓出一串為虎作倀的人，將陳時中神化丶散播有害防疫的不實言論，校方應嚴懲這些假教育工作者，拒絕這些人洗孩子的腦。