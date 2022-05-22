國民黨18日閃電提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起各界震驚，其中為參選不惜辭職、在桃園購屋的前台北市議員羅智強第一時間更在臉書表示「驚訝、錯愕、五味雜陳」，而多日之後，羅智強今（22日）預告，明日將從中壢出發，進行「祈福走桃園，傾聽人民苦」行動。

羅智強表示，這一陣子，很多人為他感到不捨，但「個人的委曲不足掛齒」，他指出真正讓他感到不捨的，是疫情蔓延下許多人民的痛苦，他希望「能為這群深受疫情之苦的民眾貢獻棉薄之力」。

羅智強直言，由於辭去議員，已無公職的他沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，能做的有限，「只能用我的腳祈福桃園，用我的耳傾聽民苦，用我的口為民喉舌，這是我能做的事」。

羅智強因此決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，明（23日）將從中壢火車站出發，羅智強表示，此行將結合「桃園千里行」，和新成立的「桃園疫情關懷中心」，要把桃園13區，516里走透透，「一區一區，一里一里的傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，幫助人民發聲，為桃園市民喉舌」，他也直言，「會努力的把大家的陳情反映給桃園在地的民意代表，請他們能夠幫助解決大家的問題、減輕大家的痛苦」。