1名女網友在《Dcard》發文，她和男友交往4年，男友卻說要和在台灣工作的外籍姐姐假結婚，因為對方在國外有小孩和未婚夫，為了能往返兩國兼顧家庭及工作，拜託男友假結婚3到5年，等拿到台灣的永久居住權後再離婚，原PO聽聞超傻眼，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》抱怨，她和男友在一起4年，日前對方突然表示6月要出國辦理結婚手續，結婚對象則是在生意上很照顧他的外籍姐姐，對方在國外有小孩和伴侶，該位姐姐在台灣工作，希望能拿到台灣的永久居住權，既能出國看孩子又能留在台灣工作，故決定找男友假結婚3到5年，獲得身分證後，再辦離婚。

原PO憤怒表示誰能接這樣無理的要求，就算是外籍人士，本國籍配偶欄還是會有那位姊姊的名字。且萬一她接受並同意這樁婚事，那她不就成了小三，男友表示已請律師簽訂婚前契約，原PO不禁傻眼地問：「婚前契約違反善良風俗是無效契約吧」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「假結婚違法啊，舉發會遣返吧」、「看來他人生的重心根本不在你身上，分手吧，四年又怎樣，在他眼裡這四年比不上身分證上面的三個字」、「離婚也要2個人都認可，到時候女方如果死不離婚呢，你男友可能把事情想得太單純了」、「假結婚的價碼不便宜欸，男友是不是漏告知你他可以拿多少錢」。