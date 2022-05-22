帆船暗夜核三廠外海漂流，海巡即刻救援。(海巡署提供)

一艘台灣籍帆船搭載4名大人及3名小孩，於21日傍晚6時48分航行至屏東縣核三廠外1.2浬處，因船艇故障失去動力於海上漂流，海巡署岸際巡邏人員發現異常後立即通報派，並遣巡防艇前往救助，所幸人船平安。

海巡署獲報第一時間緊急派遣恆春海巡隊巡防艇馳往救援，並在晚間6時58分抵達現場，與船長通聯時對方表示，因航行撞上海上漂流物，船體可能有破損並有沉船之虞，且因天色逐漸昏暗、船上還有3名小孩，經巡防艇研判現場海象不佳，東北風5至6級、陣風8級，因此決定進行人員接駁救援，僅留船長1人駕船，並連人帶船拖帶至後壁湖港，人員均安。

恆春海巡隊表示，帆船船上共搭載7人均為台灣籍，途中航行至核三廠海域疑似撞擊漂流物，發現船隻故障致引擎無法發動而失去動力漂流中，因無法立即修復，且該海域水流強勁恐有往外海漂流之虞，遂實施人員接駁救援，所幸無人員受傷；船上人員非常感謝海巡人員於第一時間前來救助，化解一場危機。