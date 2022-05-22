桃園一名羅姓男子與妻子結婚時找來雙方父親當證人，4年後2人因故決定離婚，未料，羅母自爆起初羅父不知情，是她擅自拿印章簽名，慘被媳婦告發，吃上刑責。桃園地院審結，依偽造文書罪處羅母2月徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，羅男與妻子2016年間登記結婚時，找來雙方父親做證人，4年後兩人感情生變，羅男意圖訴請離婚，未料，羅母突然自爆，羅父起初不知情羅男要結婚，也不知曉證人一事，當時是她未經羅父同意，擅自拿其印章在結婚書約證人欄位蓋印，羅男遂以此為由，向法院主張婚姻無效，妻子知情此事後，反向地檢署告發羅母涉嫌偽造文書。

羅母到案後，坦承未經同意拿走羅父放在公司的印章，冒用其身分在羅男帶回的空白結婚書約上證人欄位蓋章，當時羅父不曉得兒子要結婚。

桃園地院法官認為，羅母擅自在結婚書約證人欄位偽造羅父簽名與蓋印，偽裝羅父同意羅男與妻子結婚，使不知情的2人將被偽造的結婚書約遞交至戶政事務所，此行為已涉犯偽造文書罪。

法官考量，羅母行為雖不當，但其坦承犯行，非無悔意，惟其行為嚴重損害羅妻的權益，認為不宜予以緩刑，依偽造文書罪，處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。