The Warriors role players gave them the lead in the last quarter! Coach Kerr gets a lot of credit for starting the fourth with Poole, Moody, Wiggins, Looney and Porter Jr. and sticking with that lineup after trailing most of the game. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 21, 2022

勇士21日成功克服上半場最多落後19分頹勢，一舉逆轉擊退獨行俠取得西區冠軍賽2勝0敗領先，湖人傳奇球星魔術強生不禁發推稱讚勇士角色球員表現，他強調要不是普爾、穆迪、威金斯、歐托波特與盧尼這套陣容末節發威，勇士根本沒辦法逆轉。

「勇士的角色球員讓他們能在最後一節取得領先，勇士總教練科爾末節排出普爾、穆迪、威金斯、歐托波特與盧尼先發上陣，」魔術強生發推表示，「必須要給這套陣容高度讚揚，在球隊大比分落後之後，科爾還是堅持使用了這套陣容。」

事實上，魔術強生口中的這套替補陣容在G2表現優異，普爾23分、5助攻，盧尼21分、12籃板，威金斯16分、5助攻與5籃板，歐托波特11分、7籃板，穆迪雖然只拿2分、1助攻，卻在達米恩李情緒明顯失控情況下，上場有效填補勇士攻守空隙。

當然魔術強生也沒忘記表揚勇士當家球星柯瑞，「柯瑞從第4節中段開始接管了比賽，他拿下32分與8籃板！更得到不少隊友的幫助。」看來魔術強生相當看好勇士可以相隔3年再次闖進總冠軍賽，也對勇士角色球員表現讚不絕口。