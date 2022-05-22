烏克蘭軍方下令死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍停止戰鬥，鋼鐵廠烏軍過去幾天內已全數向俄軍投降、離開鋼鐵廠，其中一名身兼攝影師的烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）也在推特留下最後訊息，是一個放了鋼鐵廠內多張最後畫面的雲端資料夾，他留完訊息後就向俄軍投降。
美聯社報導，死守鋼鐵廠的烏克蘭士兵兼攝影師科扎茨基20日早上在個人推特帳號上留下2則訊息，他在其中一則推文寫道：「恩，就這樣，來自亞速避難所的感謝，我的死亡及生活的地方。」
另一則推文裡他留下了一個Google Drive雲端硬碟的網址，裡頭放了25張烏軍投降前夕鋼鐵廠的最後內部畫面，他交代大家將他的照片拿去參加新聞獎項及攝影比賽，「如果我贏了，在獲釋後將會是好事，謝謝大家支持，再見。」
美聯社指出，科扎茨基在留下這則訊息後便加入向俄軍投降的隊伍，他現在已成為俄軍俘虜，這些照片是他留下的作品。
烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）21日也公布一段科扎茨基投降前最後一天在鋼鐵廠內部的2分多鐘影片畫面，畫面顯示鋼鐵廠內已被猛烈砲火炸成一片廢墟，烏軍在廠內吸菸休息，享受最後寧靜。
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