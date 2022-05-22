烏克蘭軍方下令死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏軍停止戰鬥，鋼鐵廠烏軍過去幾天內已全數向俄軍投降、離開鋼鐵廠，其中一名身兼攝影師的烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）也在推特留下最後訊息，是一個放了鋼鐵廠內多張最後畫面的雲端資料夾，他留完訊息後就向俄軍投降。

美聯社報導，死守鋼鐵廠的烏克蘭士兵兼攝影師科扎茨基20日早上在個人推特帳號上留下2則訊息，他在其中一則推文寫道：「恩，就這樣，來自亞速避難所的感謝，我的死亡及生活的地方。」

另一則推文裡他留下了一個Google Drive雲端硬碟的網址，裡頭放了25張烏軍投降前夕鋼鐵廠的最後內部畫面，他交代大家將他的照片拿去參加新聞獎項及攝影比賽，「如果我贏了，在獲釋後將會是好事，謝謝大家支持，再見。」

Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі ❤️ https://t.co/8KVaqrRgQB — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

美聯社指出，科扎茨基在留下這則訊息後便加入向俄軍投降的隊伍，他現在已成為俄軍俘虜，這些照片是他留下的作品。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）21日也公布一段科扎茨基投降前最後一天在鋼鐵廠內部的2分多鐘影片畫面，畫面顯示鋼鐵廠內已被猛烈砲火炸成一片廢墟，烏軍在廠內吸菸休息，享受最後寧靜。

"#Mariupol Fortress. Last day at #Azovstal." Ukrainian Warrior Dmytro Kozatsky @Kozatsky_D shot this video on his last day at the sieged plant before he surrendered to become a POW.#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/uBhr9EWNhr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 21, 2022

★中時新聞網關心您：吸菸有礙健康！

一名受傷烏軍在亞速鋼鐵廠內接受治療。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）10日拍下一名受傷同袍。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）10日拍下一名女同袍在亞速鋼鐵廠內休息。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）10日拍下另一名男同袍在鋼鐵廠內休息的畫面。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）19日拍下一名同袍在向俄軍投降前夕站在鋼鐵廠內的畫面。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）7日拍下一名同袍在亞速鋼鐵廠內休息時玩填字遊戲的畫面。（圖／美聯社、亞速軍團）

烏軍科扎茨基（Dmytro Kozatsky）7日拍下同袍在陰暗的鋼鐵廠內享受陽光的畫面。（圖／美聯社、亞速軍團）