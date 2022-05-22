國民黨18日宣布徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發輿論譁然。為展現參選決心而辭去台北市議員的羅智強，獲大批支持者與黨內青壯派支持、同情。2018年以第二高票（第一為羅）當選台北市大安、文山區市議員的李柏毅直言，張無疑是個人才，但黨中央「突襲式」手段，讓張的參選蒙上灰；李更痛批，黨主席朱立倫的處理手法「怎麼能夠服眾」。

李柏毅19日在臉書發文表示，張善政在學經歷方面，無疑是個人才，可惜的是，黨中央在沒有經過充分溝通協調的情況下，突襲式的通過徵召，讓原本也有意角逐桃園市長的黨內候選人及支持者震驚不已；眼下這種方式所造成的裂痕，遠比舉辦一場初選讓大家公平的去競爭，來得更難以修復。

李柏毅指出，年底桃園市這一局，若加上張善政，原本看似兵多將廣，羅智強展現決心，請辭台北市議員，奮力一搏；立委呂玉玲勤跑基層，地方實力雄厚；魯明哲、萬美玲兩位立委也都鬆口願意承擔。如今尚未開戰，卻因為派誰擔任先鋒大將一事，搞得全軍士氣低迷，令人遺憾。

對此，李柏毅強調，黨內所有有意參選桃園市長的同志，都是希望能幫國民黨贏回執政、桃園能有更好的發展，他們的努力，值得一個公平的機會，「否則又怎麼能夠服眾呢？」李呼籲黨中央，應提供黨員良性競爭、正向發展的機會，這樣國民黨才有未來。