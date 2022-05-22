國民黨日前提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方討論，前台北市議員羅智強22日公布新計畫，將展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，走透透桃園13區、516里。23日早上8時從中壢火車站出發，傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，幫助人民發聲，為桃園市民喉舌。

羅智強在臉書發文，他寫到，這一陣子，很多人為我不捨，個人的委曲不足掛齒。真正讓我感到不捨的是，疫情蔓延下，許多人民的痛苦。當疫情威脅到父母孩子的生命和健康、打擊了丈夫妻子的工作和經濟，恐懼、惶恐、無助、無奈，反覆的聽，聞之鼻酸，希望能為這群深受疫情之苦的民眾，貢獻棉薄之力。

羅又說，但已無公職的他，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權。我只能用腳祈福桃園，傾聽民苦、為民喉舌。所以決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」結合「桃園千里行」，和他新成立的「桃園疫情關懷中心」要把桃園13區，516里走透透，傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，而我也會努力的把大家的陳情反映給桃園在地的民意代表，請他們能夠幫助解決大家的問題、減輕大家的痛苦。

「明天早上八點，我會從中壢火車站出發」，羅智強也引用1名民眾的陳情，做為出發宣言。民眾說，1家3口確診，孩子氣管痙攣，引起血氧不足造成心臟酵素過高，引起心跳過快，有可能變心肌炎，所幸最後沒事，但不要再讓政府一直教育人民沒事了都輕症，反而害死很多孩子。