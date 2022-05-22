美股20日險些正式遁入空頭，標普500指數短暫跌進熊市區域，所幸尾盤出現戲劇性急拉，三大指數收盤漲跌互見。道指周線連8跌，標指和那指周線連7黑，皆創下最長連跌新紀錄。

通膨飆升、聯準會升息、俄烏戰爭、中國經濟放緩等利空籠罩，持續令投資人不安，本周沃爾瑪等零售股公布的業績釋出危險訊號，加深經濟前景隱憂。

上周五美股在此氣氛下賣壓仍重，道瓊指數盤中重挫逾600點。標普指數在當天大部分時間都處於負值區域，與1月3日的收盤新高相比跌幅一度超過20％，符合墜入熊市定義。

所幸美股最後一小時交易湧入低接買盤，靠著尾盤急拉，標指收盤時與1月初收盤高點相比的跌幅收斂為18.7％，躲過正式落入熊市的命運。科技股為主的那斯達克指數，已從2021年11月的收盤高點跌落約27％。

道瓊工業指數收漲0.03％，報31,261.90點。標普500指數終場漲0.01%，收在3,901.36。那斯達克指數收跌0.3%，以11,354.62點作收。

三大指數周線續黑。道指周跌2.9％，連8周收黑，寫下1932年經濟大蕭條以來最長連跌紀錄；標指及那指分別周跌3％、3.8％，皆是周線連7跌，雙創2001年網路泡沫終結以來最長跌勢。

展望本周，投資人料聚焦聯準會（Fed）5月會議記錄（25日）、第1季GDP修正值（26日）、Fed偏好觀察的通膨指標─個人消費支出物價指數（PCE）（27日）。

本周另有梅西百貨等零售股發布財報，有助釐清消費支出是否普遍疲弱，通膨與供應鏈瓶頸對零售業及經濟的傷害有多深。

景順全球市場策略師李維特（Brian Levitt）指出:「顯然在很短的時間內，我們從疑懼疫情、通膨，到現在對經濟成長極度不安。」

高盛經濟學家預估，有35％的機率，美國經濟會在未來2年內陷入衰退。從歷史經驗可知，經濟走下坡對股市而言向來是噩耗，回顧二戰衰退期間，標普指數平均從高點挫跌30％。