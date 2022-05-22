23歲大胃王路路(路心倪)，食量異常驚人卻擁有反差纖細身材，經常在自身頻道分享多部大胃王挑戰，大吃療癒美食展現可愛性格，不料日前卻被爆出和另一位大胃王豪豪疑因拍片起爭執，不僅開直播宣洩不滿情緒，事後竟還封鎖對方，遭到大批網友撻伐，後續她拍攝4分鐘大素顏聲明道歉，期望能取得諒解。

豪豪和路路同時大胃王網紅，合作拍片卻因溝通問題被封鎖IG。(圖/豪豪 IG)

先前，大胃王路路在4月22日和豪豪、丁丁、傑克和吃飯兄弟，相約去參加泰國蝦大胃王比賽，活動結束後，路路和傑克討論到是否同時上片，並請他去私訊豪豪意願，得到豪豪已開始剪片的拒絕答覆，使路路被拒絕後有負面想法，為此，她並未弄清楚事件細節，最終甚至封鎖豪豪IG帳戶，掀起軒然大波。

豪豪曬出IG限時動踏，證實被路路封鎖的消息。(圖/豪豪 IG)

路路做出道歉回應，在頻道上傳道歉聲明，只見她臉上無濾鏡、未化妝，她自責表示因不成熟的衝動行為，因在Dcard看到文章以及豪豪PO出的限時動態，情緒受到很大的波動，為了不想看到豪豪的動態以及當下情緒的影響，她幼稚地封鎖了豪豪，經過這起事件，她發現太容易受到身旁人或影片，太快去認定一個人的思維，她也已經向豪豪私下道歉。

路路和豪豪因溝通不全面有誤會，已取得對方諒解。(圖/豪豪 ig限時動態)

傑克現身路路頻道留言區，出面幫路路和豪豪緩頰。(圖/路路 Youtube)

至於協助轉達路路訊息的傑克，則是公開對著路路和豪豪道歉，表示因自身傳訊息表達不夠完整，雙方資訊有誤，才會演變成現在的局面，為此他深感歉意，這件事並非是路路或豪豪的問題，希望大家不要去指責任何一方。大部分網友們聽完路路道歉影片後，多半諒解路路犯下的過錯，期盼能夠早日再見她的笑容。