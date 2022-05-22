異生龍淵局驚變，雲深陷危計殺謀，逆璽意外反叛，再逢戰魁逼命！寄塵寰、狂影不負會眼一瞬，厲槍啟戰，剎時交鋒來回；為挽頹勢，岳雲深長守之銳，首現其鋒，劍旋舞八方，青影賦詩從容，挑攬江湖紛亂，獨挑殊界戰魁闕風策！

驚雷破夜擒無名，風雨無情人無情，面臨古域大軍壓境，月光下，只見一人負手迎風，震懾之威，萬夫莫敵！而在不遠處，真心錯付，絕情今朝，夜雨滂沱中雙影冷立，心懷愧疚的鬱葬香，直受瑠璃王爵怒掌逼襲，頓時口嘔朱紅！

子夜祭壇逢驚變，八聖正思封異念，意琦行、鬼一法眼師再度聯手，卻遇不測之襲！羽麟兒黑渾之掌引動魑魅魍魎，直撼劍宿，而沐吟霜殺掌直往法眼師，辰砂王爵見狀，急運瞳能，挪移乾坤之際，卻見黑暗雄威駭然驚爆，強襲在場眾人！同一時間，真偽青玉鏡，宿命再重會！萬殊的兩人，誰是一映的真身？青玉鏡對青玉鏡，倒映極端對立！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第17章：計殺之局。《霹靂兵烽決之玄象裂變》第18章：萬殊歸一映‧問誰鏡中身？