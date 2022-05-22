汪小菲去年底和大S結束10年婚姻，他沒多久就傳出和小他14歲的張穎穎交往，兩人還被狗仔拍到十指緊扣、親密互動，但汪小菲始終不認戀，他還曾發聲明切割張穎穎，被外界解讀為分手宣言，不過汪小菲近日接連被揪出，他按讚「這麼帥大S怎捨得放手」的留言，就連野餐照也被網抓包，和張穎穎用同款。

汪小菲恢復單身後，雖然把生活重心放在餐飲事業上，不過汪小菲的感情動態仍備受矚目，他日前就被眼尖網友發現，他悄悄按讚「這麼帥大S怎捨得放手」的留言，吸引不少網友上抖音要「朝聖」，不過截至發稿前，該留言已被刪除。

汪小菲還接連被抓包，他昨（21日）曬出的野餐照中，擺設的紅酒、白酒、披薩、生菜沙拉等美食，以及野餐場景，和張穎穎曬過的野餐照幾乎同款，汪小菲野餐照引發網熱議，而他事後則把野餐照刪除，網友也紛紛留言：「同款池塘、同款草坪，一定是巧合啦」、「又刪了」。

汪小菲野餐照被網抓包，和張穎穎曬過的野餐照幾乎同款。（圖／取材自微博）

汪小菲和張穎穎的野餐照幾乎同款。（圖／取材自微博）

其實，汪小菲離婚後就被爆出和張穎穎過從甚密，儘管兩人都不認戀情，汪小菲還曾發聲明切割張穎穎，被外界解讀是分手宣言，不過張穎穎日前開箱衣櫥時，卻驚見男性西裝，其中有一件還神似汪小菲穿過的深藍色外套，也讓兩人的緋聞再掀起討論，但汪小菲和張穎穎始終沒有正面回應。