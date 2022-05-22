今天在大聯盟場上洋基以7：5解決白襪，目前戰績29勝10敗依舊傲視全聯盟，此戰他們派出本季表現優異的左投柯特斯(Nestor Cortes)先發，但他此戰發揮差強人意，投5局失了3分，不過因為打線非常給力，他最後還是拿下勝投，目前戰績3勝1敗，自責分率僅1.80。而今天勒馬修(DJ LeMahieu)敲出滿貫炮為最大功臣。

洋基前幾天敗給金鶯中斷了4連勝，不過本季的他們始終能在下一場找回手感，面對之前系列賽戰勝過的白襪他們仍舊保持信心，並展現強大火力，此戰第2局就灌進5分，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、托瑞斯(Gleyber Torres)、奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)接連敲出安打，為洋基拿下首分。

而此時前賽揚獎左投「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)投出保送相當要命，因為接著他被勒馬修敲出滿貫炮，86.4 mph切球被逮個正著，直直飛向右外野，洋基一口氣再下4分。不過3局白襪進行反攻，「古巴重炮」阿布瑞尤(Jose Abreu)敲出3分炮討回氣勢，但洋基又靠唐納森(Josh Donaldson)敲回1分，保有3分領先優勢。

Yankee Stadium is either an error or it's baseball perfection



DJ LeMahieu driving in four runs on a pop-up is wild pic.twitter.com/wSEzusNK9k — MLB Errors (@mlberrors) May 21, 2022

第6局洋基先發柯特斯退場，改派狀態極佳的牛棚大將金恩(Michael King)，不過他也失常了，單局被敲3支二壘長打並投出保送，一下又丟掉2分，讓白襪追到只剩1分差，好在他仍順利投完此局。接下來洋基牛棚沒再放火，羅艾西加(Jonathan Loaisiga)、卡斯楚(Miguel Castro)、荷莫斯(Clay Holmes)合繳3局無失分，成功鎖住勝利。