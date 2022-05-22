歌手、演員、運動員......各界的頂尖名人在領域中表現突出，卻往往只有最光鮮亮麗的一面為大眾所熟悉，其實每個人物的背後，都有不為人知的人生歷程，這些或歷程或富啟發性、勵志、或令人驚異，不論如何，都令折射出的人物本身更立體，更有血有肉。網路上有一群創作者，蒐集著這類名人逸事、崛起歷程等各式小故事，在點評人物的過程中，也加入自身觀察，讓這些演藝與體育圈名人，以加倍細膩的角度呈現在觀眾的視野中，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看網路上有哪些超會講故事的人物點評YouTuber吧！

No.10 初心熟男

初心熟男的頻道主力在介紹歐美、日韓的「熟男」明星，包含小栗旬、基努李維、郭富城、元斌......等等，從人生故事、事業發跡起源、心路歷程到各種逸事，看完影片著實會讓人深深同理這些名人有血有肉的內在，進而對這些人物更加傾心，如同頻道簡介，這些故事主角「縱使不再青春、模樣也些許滄桑」但卻因此多出幾分溫柔，值得細細品味。

No.9 我是派特

「我有音樂，你有故事嗎？」我是派特頻道著重介紹華語圈音樂人的奮鬥故事，包括黃明志、9m88、呂士軒、熱狗等人，從嘻哈饒舌圈到流行音樂，自歌手的人生物語出發，剖析光鮮、流行、成功得意形象的背後故事，豐富了人物厚度，影片邏輯清晰順暢，讓觀眾直呼上癮：「一不小心就把播放清單全部看完。」

No.8 Ki笑人生

曾在韓國交換、念音樂劇的Kiki，常在頻道上介紹喜歡的影集、連續劇角色及演員，從《后翼棄兵》主演Anya Taylor-Joy到《驅魔麵館》演員金世正的成長經歷，除了讓觀眾認識演員一路上洋蔥滿滿的成功脈絡，也能夠更加體會演員本人與角色緊密結合的過程，有觀眾特別點出影片敘事風格：「就像姊妹聊天的感覺」不會像在上課，很輕鬆。

No.7 KAZBOM

喜歡日本音樂嗎？來到KAZBOM的頻道就對了，定期更新的「本週我在聽」系列，從歌曲資訊到創作背景，提供了粉絲許多聽歌靈感，頻道上也有專門介紹人物的「那些音樂人的故事」，可以認識到星野源、LiSA、美波這些好聲音的緣起，如果喜歡KAZBOM介紹的音樂，也可以在YouTube和Spotify上找到作者建立的播放清單喔。

No.6 沙發人物誌

沙發人物誌專注在介紹世界級的體育選手，涵蓋的運動領域範圍廣泛，有棒球天才大谷翔平、馬拉松之神 Eliud Kipchoge、到WWE自帶BGM的那個男人John Cena，這些現代體育界傳奇的崛起故事都可以在頻道上找到，即使對於運動項目本身不熟悉，也會為影片中選手們不懈的運動精神深深打動，不由得也跟著熱血沸騰。

No.5 GARY G腿講NBA故事

近年本土籃球運動在台灣體壇重新大勢崛起，一部分也得歸功NBA文化的強力號召，想了解這些深具魅力的超人球星，GARY G腿的頻道是入門的好選擇，對於球員生涯有著完整觀察兼具縱深分解，讓新入坑觀眾不僅單純看「帥」，也認識球星立體的人物輪廓，有網友稱讚GARY的球員故事不僅資料考據詳實，也帶出許多有意思的趣聞軼事，讓人看完對於球員更加敬佩。

No.4 德SHOW

喜歡立技格鬥的觀眾一定對「德SHOW」頻道不陌生，頻道內容主攻美國UFC綜合格鬥賽，選手介紹、熱門賽事預告、回顧，主持人喂德節奏強勁的影片口白聽來有如饒舌藝術一般精彩，配合刺激的熱鬥畫面非常到位，認識格鬥界「火影」Adesanya、「七武海」Oliveira嗎？看完德SHOW，一定會燃起你內心深處的熱血格鬥魂！

No.3 OMIO BEN

「大家好，我是講故事的BEN」還記得TANK、艾薇兒、曲婉婷這些歌手嗎？BEN的頻道帶著觀眾回顧那些曾出現在我們生命中的重要人物，細細爬梳這些人物的心路歷程，作為作為表演者如何發跡？如何度過低谷？又如何東山再起？也解析了樂團、歌曲背後的創作秘辛，那些你聽得耳熟能詳的名曲，卻不曉得創作者是誰？來到OMIO BEN，或許會有驚喜收穫。

No.2 Psyman 塞門

「事發總有個原因，幹話總要人來聽。」Psyman 塞門頻道主要內容在講解《地獄廚房》、《雙層公寓》、《決戰時裝伸展台》等歐美實境秀的參賽者背景介紹及人物點評，最初只是好奇賽後參加者的生活發展，於是開啟了『那些人去哪了』系列。口白節奏輕快，對於實境秀人物的參賽歷程解析脈絡順暢，文案風格勵志，讓不少觀眾為之動容。

No.1 孫沁岳

身為2021年台灣YouTube「快速竄升創作者」得獎者之一的孫沁岳，也身兼有演員、歌手的身分，私底下的他則是個熱愛動漫的大男孩，在個人頻道上經營「漫遊快譯通」系列，對於動漫作品在分鏡、作畫、劇本上的解構十分到位，也製作了不少漫畫家的人物誌，包含「漫畫界不老妖怪荒木飛呂彥」、「最潮詩人久保帶人」等，熟悉少年漫畫的觀眾肯定會深深共鳴。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月17日至2022年05月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人物點評YTR』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」