竹北市長初選，日前民調出爐確定由立委林為洲出線，披掛代表國民黨參戰年底竹北市長選戰，林為洲也在臉書上發文表示，感謝市民支持與肯定，將會當仁不讓，努力打造竹北變成一個更友善、更有溫度的城市。第一時間，國民黨新竹市長參選人林耕仁也在貼文留言：「恭喜為州委員，您絕對是竹北市民最好的選擇」，隨後兩人也聚首「雙林會」討論竹北與竹市之間交通問題，以及未來如何相互合作的共識。

林耕仁表示，恭喜林為洲委員出線，林委員是國民黨非常優秀的人才，也是代表參選竹北市長不二人選，希望年底選舉要團結努力，一起為竹市、竹北市的民眾共謀福利，發展城市之間合作。

林耕仁認為因竹科園區發展，每日從竹北跨區的工作人口流動量大，從竹北市到竹科短短的路程，卻因車流龐大，每到尖峰時刻就出現大塞車，而成為竹北市、新竹市通勤族每日沉痾。對此，林耕仁與林為洲就跨區交通問題交換意見，討論如何攜手合作改善，一起打造暢通的通勤方案。林耕仁強調一定要導入科技治理的思維，把交通做改善，還給新竹的民眾舒適且便利的上下班時間。

林為洲進一步說明，竹北、竹市之間可謂是一日生活圈，互相的連動非常密切，因為竹科的工作機會，讓兩地的人口增加的越來越多，交通的確是後續發展必須面對及解決的重要關鍵議題，未來必須要有更多的配合和協調，才能讓連結的兩地共同成長，繼續發展前進。

雖新竹市長人選中央尚未確定，但地方也並未在等待中央，獲得地方正副議長、國民黨團支持的林耕仁除勤跑基層爭取支持外，也持續與各界洽談合作事宜，林耕仁、林為洲「雙林會」所聚焦之交通，也是兩地民眾最關心也最希望能改善的民生議題。