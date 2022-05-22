外送員鑰匙不翼而飛急報案 一看監視器畫面直呼糗了

「警察先生，我的機車鑰匙被偷了！」23歲的陳姓男子日前著急報警稱機車鑰匙遭竊，員警到場協助調閱監視器尋找，發現令人啼笑皆非的真相，原來陳男停妥車子後，隨手將鑰匙放在同業外送箱上後，忙著滑手機，陳男看了畫面直呼「拍謝！」在警方協助下取回鑰匙。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員日前晚間巡邏時，接獲東區的大型商場有民眾機車鑰匙遭竊，23歲的陳男告訴警方，自己大約在晚上6點多將機車停在停車場內，約莫3個小時後準備返家，卻發現鑰匙不翼而飛。

員警聽了之後深感訝異，過去的經驗裡，通常民眾若鑰匙忘記拔取，竊賊一定是將整部機車騎走，不會獨獨竊取機車鑰匙，然陳男左思右想，翻遍隨身包包仍是不見鑰匙，肯定自己一定是將鑰匙留在車上，因陳男不確定停車時間，員警耗費一番工夫，終於在監視器找到陳男的身影。

只見畫面中的陳姓男子，停好車後低頭專注看著手機，左手就將鑰匙放在隔壁同業的外送箱上，接著調整自己傾斜的外送箱並脫掉雨衣，沒多久就直接離開。陳男看到監視器畫面也當場愣住，對於自己天兵的行為也感到十分不好意思。

警方協助聯繫被誤置鑰匙的機車車主，33歲的陳姓男子得知有人將鑰匙放在其機車外送箱上也覺得很錯愕，幸好經其查看，鑰匙竟還好好地待在外送箱上，警方也協助兩人歸還鑰匙，結束這場烏龍鬧劇。

警方提醒民眾，停放車輛時，請切勿將貴重物品擺放機車置物箱內，離開時再注意鑰匙有無拔取，避免機車遭有心人士竊取，千萬不要貪圖一時便利，導致車輛失竊，秉持「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」觀念，才是防竊的不二法門。