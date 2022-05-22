東勢警分局特會同環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，聯合執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。（警方提供）

東勢警分局特會同環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，聯合執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。（警方提供）

台中市新社區台21線是通往南投縣國姓鄉的重要道路，卻經常有改裝車輛奔馳噪音擾民，影響民眾安寧。東勢警分局等單位21日執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締；共攔查疑似改裝車輛19輛，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計11件、二次改裝車輛計1件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額合計2萬6400元，展現公權力。

警方指出，台21線是通往南投縣國姓鄉的重要道路，除常有遊客借道前往觀光景點外，亦為機車族同好相約騎乘的熱點，為避免有改裝車噪音擾民情形，東勢警分局特會同環保局、交通部公路總局台中區監理所等權責單位，規畫21日下午3時至5時執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。

東勢警分局長陳松寅說，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等，重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，彈性規畫取締酒後駕車時段，有別於僅夜間或深夜執行，以有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生。

東勢警分局強調，對於違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，亦切勿酒後駕車，以免危害自身行車安全、也影響他人。