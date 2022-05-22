大和獅子會關心偏鄉「閱讀」議題，今年透過愛心傘計畫捐贈給13間圖書館，建置傘架及愛心傘，讓閱讀的朋友下雨天有把傘可使用，並建立友善循環概念。（大和獅子會提供）

大和獅子會關心偏鄉「閱讀」議題，今年透過愛心傘計畫捐贈給13間圖書館，建置傘架及愛心傘，讓閱讀的朋友下雨天有把傘可使用，並建立友善循環概念。（大和獅子會提供）

讓「閱讀的力量從角落出發」！大和獅子會因關心偏鄉的「閱讀」議題，今年透過愛心傘計畫，沿著「母親之河大甲溪」流經的11個行政區共13間圖書館，從最上游和平區到出海口清水區共13間圖書館，建置傘架及愛心傘，讓閱讀的朋友下雨天有把傘可使用，並建立友善循環概念。

大和獅子會長何正仁說，該會在2017年結合梨山賓館，透過募書計畫及豐原客運載運各類書籍上山，成立全國最高圖書館「山那邊夢想書房」，目前藏書1萬冊。2018年在谷關豐原客運站，從零開始打造第二間圖書館「谷關閱讀驛站」，目前藏書7000冊，透過2個圖書館作為「點」的基礎。

去年底獅子會在謝賀全總監支持下，結合國際獅子會300-C1區各友會，共同在和平區舉行聯合社會服務「閱讀的力量從角落出發」，提供30萬元協助和平區10所部落學校「泰雅傳統文化，母語技能學習」經費，及榮獲台中市文學貢獻獎的瓦歷斯˙諾幹老師，在達觀部落閱讀基地及谷關驛站的閱讀計畫執行基金，作為「線」的基礎。

為更深化、永續、常態的讓「閱讀的力量從角落出發」計畫更落實，在今年4月間透過大和獅子會捐車給讓台灣大和志工社會關懷協會的志工們，可更便利在各部落、學校協助社會服務，作為「面」的基礎。

謝賀全表示，愛心傘捐贈活動除已捐贈給台中市政府2000支，給警政、家扶及行政單位外，再增加13個圖書館的據點，讓喜愛閱讀的民眾不用擔心因為在圖書館愛看書看太久，回家下雨沒雨傘的窘境。未來努力讓全市圖書館都有愛心傘，愛心傘還有健步傘功能提供給長者做為臨時拐杖，不論晴天、雨天，都能發揮功能。

文化局副局長施純福及市議員陳成添強調，希望未來在全台中市各圖書館都放置愛心傘，讓愛心朵朵開，期待疫情趕快過去，大家能恢復正常的生活，身體健康平安。