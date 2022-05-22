台灣國際法學會副秘書長林廷輝。(郭吉銓攝)

日前適逢蔡英文就職第二任總統2周年，根據一項民調顯示，有高達將近七成民眾支持疫情之後兩岸交流開放，台灣國際法學會副秘書長林廷輝解讀，就算中國大陸軍機擾台，民眾還是希望兩岸和平，顯出台灣民眾自信心，

根據《中評網》報導，親近蔡英文的中華亞太菁英交流協會20日舉行「蔡英文就職六週年與兩岸關係發展」民調座談會。

根據最近一項民調詢問，在兩岸疫情穩定的前提下，支持不支持兩岸逐步開放交流，放寬中國大陸人士來台，恢復兩岸人員往來？有68.5%支持，不支持有16.1%，拒答、不知道有15.4%。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝解讀，就算中國大陸軍機擾台，還是有高達將近七成民眾支持疫情之後，兩岸交流開放，顯示出台灣民眾自信心。他說，在這個環境之下兩岸和平還是最重要，否則不會有高達七成的民意，還是希望疫情過後還要交流。

林廷輝補充，至於台灣民眾願意上戰場保衛國家有61.4%，這跟烏克蘭民眾是差不多的意志，確實能鼓舞士氣。