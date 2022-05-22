創意(3443)第一季營運表現優於預期，展望第二季持續樂觀，營收、獲利均將挑戰優於第一季，也傳出上修全年營收成長達3成。創意目前股價站穩所有均線，個股表現強於大盤，技術面有利於短線多方發展。

創意財報表現優於預期，第一季營收45.14億元，季減少8.1%，年增加36.3%；毛利率36.1%，季增加3.2個百分點，年增加1.6個百分點；營業利益6.33億元，季增加5.3%，年增少78.8%；單季歸屬母公司稅後淨利5.45億元，季增加5.8%，年增加76.9%；每股淨利4.07元。

創意受惠7奈米及5奈米AI晶片NRE開案量明顯成長，第二季營收較第一季增個位數，其中NRE(委託設計)預估季增雙位數，Turnkey(量產)預估持平至個位數成長，第二季毛利率將較第一季微幅提升，獲利部分，儘管然費用增加，但第二季獲利也將優於首季。

創意全年展望預估年增雙位數、可達20%以上，但目前狀況比之前所預估的樂觀，據悉，對全年營收成長將上修至年增30%以上，原預估NRE成長率較Turnkey略高，目前對Turnkey全年成長率預估可高於NRE，對NRE及Turnkey的成長性皆優先前預期，整體來說，創意今年營運可望挑戰季季增。