2022台中媽祖國際觀光文化節「宮廟風華」，明華園日字戲劇團扮仙。(台中市政府提供)

2022台中媽祖國際觀光文化節「宮廟風華」，明華園日字戲劇團演出。(台中市政府提供)

台中2022「宮廟風華」系列活動最終場之一，明華園日字戲劇團精采大戲「鴛鴦．月琉璃」昨晚在梧棲朝元宮演出，市長盧秀燕在落實防疫措施下到場與民眾同樂，盼媽祖在全國疫情嚴峻時刻，護佑市民平安健康，她也鼓勵民眾踴躍施打疫苗，提升保護力，一起努力防疫。

爲慶祝台中市媽祖文化節，盧秀燕說，市政府在各地舉行相關藝文活動，在梧棲朝元宮邀請到全國著名的明華園劇團演出，希望疫情期間讓民眾放鬆心情，也藉此宣導民眾落實防疫，地方一切平安。

今年「宮廟風華」系列活動從2月起邀請台中在地及全國優質演藝團隊，巡迴台中市各區接力匯演，除有結合民間信仰文化的傳統藝術展演，還有現代戲劇、舞蹈、音樂及馬戲等多元節目，讓市民就近欣賞優質表演，感受生活中藝術無所不在的幸福。

昨晚兩場壓軸節目，分別為梧棲朝元宮邀請明華園日字戲劇團演出精采大戲「鴛鴦．月琉璃」，由台灣第一丑角陳勝在與明華園當家小旦鄭雅升主演，描述為民伸冤、有包青天之稱的包拯，魂遊黃泉遭遇恩師之子夫妻，為其伸張正義的故事。

大肚萬興宮場次邀請台中市傑出演藝團隊創造焦點，以融合特技、馬戲的表現方式，詮釋當代馬戲藝術及特色，還有結合傳統樂器與現代流行電子音樂的雙人組合極器樂團、台中在地的悠悅肚皮藝術舞蹈團及天爵樂團接力演出，為今年系列活動劃下圓滿句點。

媽祖文化節宮廟風華