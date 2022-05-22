天氣越來越熱，洗澡變得很重要，食藥署在臉書PO出選擇沐浴、洗臉產品的撇步，更分享了12星座中最不愛洗澡的排行，其中白羊、巨蟹、魔羯、獅子、天秤、雙魚登上最不愛洗澡的寶座，讓網友大喊太準「全家被說中」。

食藥署昨天（21日）在臉書發文，分享12星座中最不愛洗臉、沐浴的排行，其中「只要不流汗，就不用洗澡」的6星座為白羊、巨蟹、魔羯、獅子、天秤、雙魚；而「偶爾鬆懈不洗澡沒關係」的是金牛、雙子、天蠍；最愛洗澡，早晚都洗的好寶寶則是處女、射手、水瓶。

白羊、巨蟹、魔羯、獅子、天秤、雙魚座登上最不愛洗澡的寶座。(翻攝自 食藥署臉書)

至於該如何挑選適合的沐浴用品？食藥署表示，若洗完臉和身體後肌膚緊繃不適，代表清潔力過強，反之，洗完後仍覺得油膩不舒服，則是清潔力不足，且有些乾性肌膚或較不容易出油的人，其實不需要天天用清潔產品，溫水洗澡即可，更提醒每日清潔不宜超過2次以上，免得過度清潔造成肌膚傷害。

對於12星座不愛洗澡排行，網友紛紛留言：「好像有那麼一點準」、「我家全中」、「有點準（瓶子路過」、「射手上升水瓶，每天洗到脫皮」，但也有人表示、「一點都不準」、「現在是要戰星座嗎？」