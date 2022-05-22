近2年來因為疫情關係，不少民眾的工作和生活都大受影響，日前有網友透露，丈夫的老闆不僅拖欠薪水，還威脅別在網路上發表對公司不利的言論，甚至要他們「花費要有所控制」，貼文一出隨即引爆網友怒火。

原PO日前在臉書社團《爆料公社》PO文指出，疫情爆發的那年，許多公司行號都受到影響，很幸運的是丈夫並沒有受到波及，依舊照常上班，但公司卻開始拖欠薪水，即便疫情稍微趨緩，但公司的欠薪問題依舊無解，這一欠就是一年起跳。

原PO表示，老闆說因為沒有業績，所以暫時無法發薪，這些他們也能體諒，但從一開始會告知，到後來連告知的動作都沒有。直到去年底，家裡的積蓄已經快要花到見底，每個月也都要一直逼問老闆發薪水的日期，好不容易今年總算慢慢結清，沒想到，老闆居然用減薪的方法來歸還薪水，這讓她實在無法接受。

原PO公開丈夫和老闆的對話截圖，引爆網友怒火。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO接著分享丈夫與老闆的對話截圖，對方甚至大言不慚的勸告原PO丈夫，「你跟你老婆在花費上要有所控制，如果你們外面欠的錢，比我還給你的薪資還要多的話，那只能說明，你們的金錢運用出了很大漏洞」，甚至威脅原PO不能發表不利公司的言論「來逼我付錢」，否則「我這間小廟真的就無法承擔你這個大神了」。最後原PO透露，目前丈夫已經離職，並向勞工局申訴。

貼文一出隨即引爆網友怒火，紛紛留言痛批「薪水該怎麼發就怎麼發，管人家怎麼開銷」、「出來上班又不是做慈善的，果然這時代，欠錢的都欠得很氣派」、「沒賺錢就要共體時艱，賺錢的時候爲什麼不好好對待員工？」、「找勞工局申訴吧，減薪降職都是違反勞基法的」、「小廟連員工都請不起還想請大神」；不過也有人認為這是單方面的說詞，不能盡信。