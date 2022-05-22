女星董梓甯（梓梓）擁有甜美顏值、迷人電眼和傲人E級美胸，她還被受封「真人版娜美」的稱號，董梓甯身為職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長、也是女團「伊梓帆」隊長，舉手投足散發性感、成熟氣息，不過董梓甯日前則突曬出低胸細肩帶辣照，並霸氣發文：「性感沒有錯」。

董梓甯日前發長文強調，自己不是走清純、小可愛路線，而是要朝性感、有舞蹈實力邁進，因此梓梓加入以性感著稱的「Formosa Sexy」，常以低胸、熱褲、開高衩亮相的她，舉手投足散發女人味和性感氣息，但梓梓的成熟風格卻也招來批評，她日前還為此硬起來發文：「我沒有違反善良風俗，沒有違法，請不要把我們性感專業的表演、讓球迷熱血沸騰帶動氣氛的態度，用你狹隘的眼光扭曲」。

不吝嗇展現性感的董梓甯近日更曬出低胸、細肩帶辣照，白嫩事業線一覽無遺，董梓甯大方露E級美胸，還不忘霸氣說：「性感沒有錯，錯的是用狹隘的眼光看世界、說出沒教養的話、做沒教養的事。」高EQ反擊酸民。

董梓甯辣照獲得女星舒子晨留言：「難道要等老了再辣嗎 人生苦短必須性感」、同為啦啦隊的廷廷也說：「沒錯 辣起來」，也有不少網友留言：「用心、自然的做自己 妳超棒的」、「性感最棒」、「梓梓最美最辣最棒」、「是有自信的性感」。