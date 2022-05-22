新華社報導，據大陸交通運輸部消息，近期隨著上海市疫情防控形勢好轉、三批重點企業陸續復工復產，浦東機場貨班架次和貨量持續回升。5月20日浦東機場共保障貨班起降175架次，貨郵輸送量7918噸，貨班貨量均已回升至常態水準8成。

上海機場集團推動貨運航司納入復工復產「白名單」，主動預判企業復工復產需求，有針對性地推動三大航等航司提前安排浦東機場運力計畫，以周為單位梯次增加運力投放。

目前，浦東機場貨運區在崗封閉作業人員已增至8200多人，地服、機務、貨站、貨代等貨班作業鏈保障單位進一步充實保障力量，較4月初淨增返崗作業人員800餘人；共有48家航司運營貨班，貨班通航點已恢復至53個，較4月中旬分別增加7家和9個。

近一周來，浦東機場貨運區集疏貨運車輛增速顯著，抵離車輛日均達4000輛次，提離貨量日均3000多噸，進一步提升浦東機場保通保暢效率。

據瞭解，4月下旬以來，在大陸國務院物流保通保暢工作領導小組統一調度下，上海機場集團統籌推進疫情防控和安全生產運行，嚴格落實疫情防控要求，打通航空物流鏈條堵點，在多部門單位支援下，保障上海國際航運中心核心功能正常運轉，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。