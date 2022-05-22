本土疫情爆發，每天新增逾8萬人染疫，兒科診所醫師張博揚表示，若曾和確診者脫口罩共餐、近距離接觸，無論怎麼快篩都是陰性，並非是天選之人，而是有可能先前已確診且是無症狀，沒有察覺而已。

張博揚20日於個人診所粉專指出，若你周遭已有一堆人確診，和他們也都曾近距離接觸，甚至是拿下口罩聚餐，卻怎麼快篩都是陰性，張博揚直言「別想太多，你並不是那1／10的天選之人」，認為可能在之前已確診而不自知，「放棄吧！你的防疫險」。

此外，張博揚也分析，雙北疫情已達到高原期，解隔與新確診的人數相當，持續在家戶內感染，目前疫情已燒到中南部，因此北部每天6、7萬，再加上中南部就會破10萬人染疫，至於這波疫情何時達高峰，他認為要看花東的疫情發展。

貼文曝光，網友也紛紛回應，「龜剛欸！到處都是確診者，有時候不見得為了保險，只是想確定自己是否健康」、「我自己戳鼻子，也永遠都是陰性」、「比起確診，喉嚨像刀子在割好幾天，我寧願無症狀，因為我覺得無症狀也是天選之人」。