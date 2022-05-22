近來臉書掀起掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，不少藝人及網紅跟上這股旋風，藝人鮪魚甚至自揭在年初已單身，而美女主播房業涵在社群也寫下23點「意外point」，自嘲是「唐起羊(唐綺陽)」。

美女主播房業涵曾獲網友票選為「純度最高」女主播冠軍，近日她跟風「關於我可能讓你很意外的point」，她在臉書透露「有鷹勾鼻，但我沒有混血也沒整型；姓房，但我跟成龍家沒關係；天生散光，兩眼落差400度；喜歡洋裝不喜歡褲裝等私密的事，但她繼續表示，「不喜歡開放式交友關係；沒有使用過交友軟體」似乎表明對於談戀愛時的看法。

房業涵還自爆有趣的事，在學生時期選了熱舞社，遭母親誤以為她要去當舞者；而房業涵的高顏值早在之前就被星探挖掘過2次，但她仍堅定目標進新聞業；她同時曝光了自己迷糊一面，把20萬的包包放在拉麵店一整晚；她的記憶力驚人，能記起每個朋友的星座，會幫她們分析星盤或人類圖，一度被封為「唐起羊」，她公布完23點後，讓不少粉絲紛紛在貼文下留言討論。