新北市板橋區即將停水超過一整天，足足26小時，而且是在平日而非假日，引發不少民怨。

自來水公司表示，為了要更換管線，停水的時間從2022年5月24日星期二的早上08：00開始，一直到2022年5月25日星期三的早上10：00。自來水公司這次停水案件編號為202205170083。

有民眾抱怨說，如果是在假日停水，還可以出去玩，但現在是平日停水，吃的部分可以外食，但是不知道星期二晚上全家人要怎麼洗澡，星期三早上又要怎麼刷牙洗臉？有民眾說，以前遇到這種狀況會去親友家洗澡，但是現在疫情延燒，實在不太好意思隨便到別人家裡去。

自來水公司表示，新北市板橋區這次的停水地區，主要配合中正路管線更換，所以範圍包括了：中正路1373號，10~144號（以上含巷弄）、自強新村（11號至98號）、大勇街、大仁街、南雅西路1、2段（全）、大智街、民權路65~259號（含巷弄）、公館街（黃石市場）、光華街、湳興路、北門街、倉後街、西門街、福德街、林園街、東門街、府中路、南門街、大東街、新興路、南雅東路、中興路、館前西路68~166號，53~269號（含巷弄）、興義巷（館前西路內）、南雅南路一段（全）、縣民大道一段（單號側）、宮口街、府後街、明德街、後菜園街、茶館街、文昌街、文化路一段1~25號，18~52號（含巷弄）。由於中正路沿線非常繁華，受到影響的民眾超過數萬人。

儘管自來水公司在5月17日已經公告停水範圍，不過星期日早上在早餐店與攤販還有不少民眾得知即將停水時表示，不知道星期二要停水。

停水為了更換管線，有其必要，停水期間除了造成民生不便，還會出現水管氣塞的情況，這是因為停水造成水壓不足，如果民眾這段時間打開水龍頭，就會造成水管內有空氣，不只會在恢復供水後影響後續出水量，有時候還會傳出氣泡聲，讓停水期間不小心打開水龍頭的民眾困擾，有的時候還要找水電工幫忙處理。最簡單的解決方法是將家中的全部水龍頭都打開，大概需要幾個小時內才可將氣體排除，恢復原本的出水量；不過有的時候也未必奏效。