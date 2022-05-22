漢聲廣播電台主持人李基銘，年近50卻至今未婚，其實背後有一段感人的故事，原來12年前他的女友車禍過世，當時的他沒想太多，獨自一人攬下扶養女友和前夫生下的女兒的責任，如今一轉眼10多年過去，4個女兒也逐漸長大成人，直到三女兒結婚生子當媽媽，他也直接升格當阿公，才終於有了感觸，「是看到老三結婚喜帖父親欄位印我的名字，真是五味雜陳」。

李基銘（左一）與4個女兒、孫女、女婿一起用餐。（圖／翻攝自李基銘臉書）

「她們都叫我『Uncle』（叔叔）」，李基銘有一次在採訪中憶起過往，他表示12多年前，女友不幸車禍逝世，留下4個和前夫生的女兒，當時大女兒就讀國中，最小的也才9歲，一開始的他也很不知所措，卻仍一力擔起重責，將4個女兒扶養長大，起初搬去和她們住，後來擔心女孩們自己住太危險，便提議要她們搬過來到家裡一起住，李基銘也設想過最糟的情況，假若相處不來，便只養到4個女孩都長大成人，最多養7年，沒想到5人感情越來越好，最後還多了「阿公」的身分。

李基銘坦言，一開始要面對外界質疑的眼光很辛苦，覺得他一個大男人帶4個無血緣關係的女兒，是不是要做什麼壞事，也被懷疑若女友留下的是兒子，他也會扶養長大嗎？但李基銘卻看很開，「未來選擇權在她們身上，她們對我沒法律義務，要走就走了。對我來講反而鬆一口氣，不會說妳們不孝順」，沒想到10多年過去，感情竟比親生的還要緊密。

2015年小女兒獲靈鷲山台北市普仁獎，獻花給李基銘。（圖／中時資料照）

女友走後，李基銘一直不敢交新女友，就是怕4個女兒沒有安全感，他表示，「如果結婚生子，那她們的地位是什麼？妻子能不能像我一樣對待她們？」，十幾年過去，女兒已全數長大，三女兒也有了屬於自己的家庭，而李基銘已對感情一事隨緣，如今對他來說，雖然沒有妻子的陪伴，但一家人感情和樂，已經是最大的幸福了。