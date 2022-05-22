人與人相處難免會碰到摩擦，溝通不成就演變成吵架。有些人好勝心特別強，非得要吵到你死我活才肯罷休。吵架也有分段位高低，然而，吵贏架對某些星座來說簡直輕而易舉，槓上他們絕對沒好下場。除非必要，不然千萬別惹他們。讓我們來看看哪些星座伶牙俐齒到不行，吵起架來百戰百勝吧！

TOP 3：處女座

觀察力敏銳的處女座會講到你認錯為止。(圖/觸mii)

思路清楚、分析能力超強的處女座只要一跟人吵起架，絕對得理不饒人，用看似非常理性的態度，戳你最痛的點。他們通常不會跟你大小聲，但會不疾不徐的分析你的各個缺點，把你活活氣死。跟他們吵架像是碰上名偵探柯南一樣，他們甚至會翻出以前你做過的事對你興師問罪，追根究柢、吵到底。為了避免這種情況發生，還是別惹他們為妙。

TOP 2：天蠍座

不吵還好，一吵就要吵到你死我活。(圖/觸mii)

平常不輕易露出本色的天蠍座看似溫和神秘，但其實是吵架王裡的「戰神」。他們吵起架來跟平常判若兩人，只要你把他惹毛了，他會跟你吵個你死我活。他們一旦爆發，常常會往人的痛處踩，你的痛處在哪他就往哪攻擊。不用吵到最後，到一半你就會帶著滿身傷喊棄權，以免最後被罵到死。不過，天蠍也是標準的愛恨分明，只要你不犯他們，天蠍通常也不會露出他攻擊性如此強的一面。

TOP 1：雙子座

就算是錯的，也會講到讓你信服。(圖/觸mii)

大腦十分靈活的雙子座跟人吵架會使出渾身解術，不為別的，只為了「吵贏你」。為了吵贏，雙子座不在乎邏輯，黑的也能說成白的，而且講話非常快，簡直像在唸饒舌。跟雙子座吵架，他會開始跟你繞來繞去，讓你被牽著鼻子走，你講東，他就跟你扯西。雙子吵架時伶牙俐齒又超毒舌，一張開嘴巴就能堵得你無法反駁，而且還會被嘴到走心。沒事千萬別跟他們起衝突，吵不贏就算了還會被罵到無底自容，何苦呢。

每個人的思考方式不同，有時論點不同不代表有一方是錯的。聽到別人懷疑或攻擊自己的時候，人們經常第一反應就是防禦或者是攻擊回去，所以事情會越來越糟。其實只要適時的放軟，溝通能更有效的進行。在別人願意好好溝通的時候主動示好，不然遇上伶牙俐齒的雙子或狂往痛處戳的天蠍就來不及了。