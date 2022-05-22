今天在大聯盟場上太空人以2：1險勝遊騎兵，目前戰績是26勝15敗，排在美聯西區龍頭，此戰他們派出39歲王牌投手韋藍德(Justin Verlander)先發，他再次繳出令人驚艷的成績，投6局無失分並飆出8次三振，最後順利奪下本季第6勝，自責分率更是下降到可怕的1.22，一舉登上聯盟勝投王的寶座。

Justin Verlander 2022 season so far:



6-1 | 1.22 ERA | 51.2 IP | 28 H | 7 ER | 9 BB | 49 K



At 39 years old, JV is proving to still be one of the best in the game and a favorite to win the AL Cy Young! #Astros #LevelUp pic.twitter.com/R842YfVaBX — Astros Future (@AstrosFuture) May 22, 2022

這場比賽前韋藍德自責分率是1.38，暫時落後洋基左投柯特斯(Nestor Cortes)，不過後者今天投5局失掉3分，數字暴漲到1.80，韋藍德趁此機會加速超車降到1.22，拉開兩者間距離，此戰他投6局被敲6安打無失分，送出8次三振沒有保送，比賽第4局他完成首個三上三下，那局他連飆了3K。

今天太空人打線首局就貢獻1分，上季美聯冠軍賽MVP艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)擊出一壘安打取分，第5局又靠遊騎兵投手暴投再添1分，不過這就是太空人全場的分數，其實並沒有給韋藍德非常多支援，韋藍德幾乎靠一己之力壓制對手，投完6局下場時球隊以2：0領先，成為勝投候選人，但比數接近，一切都很難說。

8局遊騎兵反攻，賈西亞(Adolis García)從奈瑞斯(Hector Neris)手中擊出安打，在比賽末段拉近比數，而此局賈西亞還起跑盜三壘，加快進攻節奏，但太空人捕手卡斯楚(Jason Castro)傳給三壘手布瑞格曼(Alex Bregman)將對方刺殺出局，隨後奈瑞斯成功三振卡洪(Kole Calhoun)，度過8局大危機，接著9局成功守住，韋藍德順利取勝。