宜蘭縣茶農黃秋雄在「111年宜蘭縣春茶品級鑑定比賽」中勇奪雙冠王，分別為烏龍茶組及新品種組的特等獎。(宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

宜蘭縣長林姿妙昨（21日）特地前往恭賀，宜蘭縣茶農黃秋雄在「111年宜蘭縣春茶品級鑑定比賽」中勇奪雙冠王。(宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

宜蘭縣茶農黃秋雄在「111年宜蘭縣春茶品級鑑定比賽」中勇奪雙冠王，分別為烏龍茶組及新品種組的特等獎，宜蘭縣長林姿妙昨（21日）特地前往恭賀，呼籲消費者多加採購，支持宜蘭在地好茶。

冬山鄉茶農49歲的黃秋雄為進益茶園第6代，種植茶葉迄今已有35年資歷，為冬山鄉農會茶葉產銷班第1班班員，種植面積約3公頃，曾獲2018年宜蘭縣冬茶、2019年宜蘭縣春茶、2020宜蘭縣春茶及2021年宜蘭縣冬茶品級鑑定比賽烏龍茶組特等獎，其製茶技術豐富純熟，為各項茶葉技藝競賽的常勝軍。

黃秋雄表示，宜蘭地形屬於低海拔，茶葉偏苦澀，因應氣候條件需做產季調節，產量必會犧牲一點，但相對茶的品質會提升很多；也持續改良茶葉的發酵技術，專研如何讓宜蘭茶更有特色，能做出自己的品牌。

宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭縣茶葉種植面積約164公頃，主要產區為冬山鄉78公頃、大同鄉36公頃、三星鄉29公頃、礁溪鄉6公頃，111年宜蘭縣春茶品級鑑定比賽由宜蘭縣茶葉發展協會辦理。

該競賽於5月11日宜蘭縣茶業發展協會在青山茶園茶廠舉辦，由農委會茶業改良場文山分場長蘇彥碩擔任主評審，針對茶葉外觀、香氣、滋味及水色等項目評審完成，昨日茶發會辦理頒獎典禮。

林姿妙肯定茶農黃秋雄對製茶產業的用心，林表示宜蘭縣好山好水出好茶，不管是冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶、大同鄉玉蘭茶或礁溪鄉五峰茶，皆各具風味、各有特色；目前正值宜蘭春茶上市的季節，籲全國鄉親共同支持宜蘭在地優質好茶。