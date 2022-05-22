國民黨竹北市長黨內初選，由立委林為洲勝出，黨部將送黨中央核備，由林為洲披掛代表參戰年底竹北市長選戰，國民黨新竹市議會黨團支持的新竹市長參選人林耕仁也在第一時間發文恭喜林為州，兩人隨後也相約見面來個「雙林會」，研商「兩市合作」，希望解決新竹市與竹北市之間的交通等問題。

林耕仁表示，恭喜林為洲出線，林是國民黨非常優秀的人才，也是代表參選竹北市長不二人選，希望年底選舉要團結努力，一起為竹市、竹北市的民眾共謀福利，發展城市之間合作。

林耕仁認為，因竹科園區發展，每日從竹北跨區的工作人口流動量大，從竹北市到竹科短短的路程，卻因車流龐大，每到尖峰時刻就出現大塞車，而成為竹北市、新竹市通勤族每日的夢魘。

對此，林耕仁昨天下午特別至林為洲位在竹北市的服處，就跨區交通問題交換意見，討論如何攜手合作改善，一起打造暢通的通勤方案。林耕仁強調，一定要導入科技治理的思維，把交通做改善，還給大新竹的民眾舒適且便利的上下班時間。

林為洲也進一步說明，竹北、竹市之間可謂是1日生活圈，互相的連動非常密切，因為竹科的工作機會，讓兩地的人口愈來愈多，交通的確是後續發展必須面對及解決的重要關鍵議題，未來必須要有更多的配合和協調，才能讓連結的兩地共同成長，繼續發展前進。

據了解，新竹市長人選至今尚未獲中央確定，但地方布局年底選舉並未因中央未有答案而停滯，已獲得新竹市議會正副議長、國民黨團支持的林耕仁，近期除了勤跑基層爭取支持外，也持續與各界洽談合作事宜，林耕仁與林為洲的「雙林會」所聚焦的交通，也是頭前溪兩岸民眾最關心也最希望改善的民生議題。