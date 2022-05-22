香港東網引述英國媒體21日報導，繼索羅門群島後，中國與另外兩個太平洋島國商討安全協議，被指試圖擴大在區內的影響力，當中以與吉里巴斯的談判最有進展。但吉里巴斯外交部否認與任何國家討論安全協議；中國外交部對此沒有置評。

英國《金融時報》引述美國及其盟友國家官員報導有關消息，一名來自美方盟友國家的情報官員說：「他們（中國）與吉里巴斯及至少另一個太平洋島國討論協議，內容與索羅門群島的協議差不多。」

一名美國官員透露，中國持續與吉里巴斯討論此事，時間並非數月而是數年計；又指中方試圖在太平洋島國建立「戰略棲息處」。一名西方官員稱嚴重關切中吉協議將與中所協議很相似。

美國國務院一名官員說，美方「非常嚴重」關切中國在太平洋島國地區的安全協議，擔心中方可能同時與東加及萬那杜談判；中國上週五（20日）與萬那杜簽署協議，協助升級當地的國際機場。北京也和斐濟及巴布亞紐幾內亞達成安全協議，但中索協議的影響最深遠，中方被指可以在當地建立海軍基地。