「綠衫軍」塞爾提克雖從26分大幅落後，打到末節追到只差1分，卻遭作客的熱火接著打出7比0小高潮重新拉開，熱火最後以109比103力挫塞爾提克，重新在東區冠軍賽取得2勝1敗領先，熱火除了單場19抄截，阿德巴約更貢獻全隊最高31分，外加10籃板、6助攻，

前兩戰表現平平的熱火中鋒阿德巴約，今天一開賽就接連拿下10分，幫助熱火打出20比6強勢開局，甚至打完首節，熱火取得39比18遙遙領先；熱火次節開始又打出7比2，雙方差距擴大到26分，更誇張的是塔圖竟然得分繼續掛零。

幸好塔圖接下來完成三分打，接著中距離投籃命中，更在上半場結束前投進三分外線，幫助塞爾提克打完上半場，把比數追成47比62；塞爾提克最不想看到的場景，竟在下半場才打1分03秒出現，因為主控史馬特嚴重扭傷右腳踝退場。

19 steals tonight, none bigger than this one. pic.twitter.com/ST5sCkgIVe — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 22, 2022

沒想到史馬特短暫進入休息室治療過後，隨即回到場上繼續打球，也激勵塞爾提克一度縮小差距到9分，熱火反而換成吉米巴特勒膝傷提前退場，可是塞爾提克始終無法繼續縮小差距，關鍵就在阿德巴約、羅瑞等熱火球員仍然提供穩定火力。

打到比賽還剩5分18秒，塔圖肩膀受傷離場進入休息室治療，但他也馬上重新上場，塞爾提克趁勢靠著傑倫布朗連拿10分，打出12比0小高潮，縮小差距到1分，可是熱火先靠史特魯斯投進三分球，阿德巴約也投進中距離再次拉開領先。

塔圖更在最後1分07秒發生掉球失誤，也讓塔克站上罰球線兩罰俱中，熱火重新取得100比92的穩定領先優勢，接下來塞爾提克又發生全場第23次失誤，拱手把球權送給熱火，比賽還剩42.9秒，領先9分的熱火已經宣告勝券在握了。