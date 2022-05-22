星座運勢網站「星座看看」分析12星座是否缺愛，其中金牛座、巨蟹座、獅子座、天蠍座、雙魚座非常需要戀人的關愛，如果沒有得到足夠的愛情，將會讓他們非常痛苦。

▍白羊座

白羊座熱情又活潑，受到大家歡迎，完全沒有缺愛的困擾，他們談戀愛常常是為了滿足肉體慾望，而不是心靈上有什麼需求。

▍金牛座

金牛座不太擅長表達自己的需求和想法，明明很缺愛又不承認，談戀愛的時候也是如此，默默的對另一半好，但從不主動提起自己想要什麼。

▍雙子座

雙子座口才好，腦筋動得快，桃花運非常旺，追求者多到排隊，大家都搶著愛他，不存在什麼缺愛問題。

▍巨蟹座

巨蟹座在感情中缺乏自信，容易沒安全感，非常需要滿滿的關愛，他們害怕失去，就算感情已經變調，依然會死死抓住，捨不得離開。

▍獅子座

獅子座其實很缺愛，卻愛裝做不在乎的樣子，他們在外堅強，在戀人面前就是個需要安撫的小貓咪，假裝獨立其實最想黏在戀人身邊。

▍處女座

處女座完全不缺愛，雖然常常被外界攻擊，不過他們的抵禦能力很強大，感情上也是如此，能夠承受許多挫折和挑戰，沒有人愛也會好好愛自己。

▍天秤座

天秤座顏值高、氣質好，追求者多到排隊，人生完全沒有缺愛的問題，只需煩惱不知道下一任要選誰。

▍天蠍座

天蠍座自以為不缺愛，其實內心對愛非常執著，他們對戀人有強大的佔有慾，如果背叛他們，後果將不堪設想。

▍射手座

射手座熱情開朗，朋友一堆，身邊桃花也是源源不絕，他們對感情的道德感很低，沒有什麼缺愛問題，反而是跟他交往時不時就要擔心自己是不是被甩了、還是當了第三者？

▍摩羯座

摩羯座眼裡只有他的事業，沒那麼在乎感情，有沒有人愛對他們來說不重要，每天還是一樣吃飯、工作，像機器人般過著規律的生活。

▍水瓶座

水瓶座很重視精神生活，喜愛自由，無法忍受被束縛，所以對於戀愛沒那麼憧憬，更不存在缺愛問題，如果能遇到合適的對象當然很棒，但沒有也沒關係。

▍雙魚座

雙魚座非常缺愛，談戀愛以後世界就繞著另一半轉，整天想辦法引起戀人的注意，如果沒有給予他們足夠的關愛，他們還會耍小任性，非常需要另一半無微不至的呵護。