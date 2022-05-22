香港財政司司長陳茂波在社交媒體臉書發文表示，只要新冠疫情受控，日常生活漸漸回復正常，香港經濟在今年剩下的時間裡預料會逐步恢復。

陳茂波表示，港府稍早前進一步放寬社交距離措施，市面氣氛變得熱鬧，提到自己外出用餐時，不少餐廳員工提到生意好轉。他說日前公布的失業率進一步上升至5.4％，但數據滯後，未能即時反映市況改善。他表示雖然數字未見改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，就業市場正逐步好轉。

至於通漲方面，他說香港今年首季的基本綜合消費物價指數按年上升1.6％，整體溫和，但是「衣、食、出行」三大範疇物價升幅都高於整體數字；三月份基本食品價格升幅達到7.6％，估計是與疫情打亂運輸物流，影響到蔬菜等食品供應有關。相信按目前趨勢，食品價格上升勢頭有望放緩。

陳茂波又說，在經濟剛開始回穩之際，不能掉以輕心，形容當前是關鍵階段，必須繼續全方位管控好疫情。而疫情總會過去，在全力管控疫情之際，也要全力籌劃推動香港未來的發展。

他說，香港回歸25年以來，一直有長足發展，即使發展歷程中幾經波折，但不管是金融颶風、經濟波濤，在國家支持和市民努力下，香港穩定向好發展的方向從沒改變，對香港的未來有著堅定而無比的信心。