本土疫情狂燒，從4月9日至今，已累計490人染疫死亡，北巿聯醫忠孝院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇示警，以美國的情況來看，感染Omicron的超額死亡是Delta的3倍，意即新冠肺炎離流感化還有一段距離，提醒接種疫苗的民眾不要掉以輕心，並保護家中長輩。

姜冠宇今（22）日於個人臉書粉專分享《美國醫學會雜誌》新冠肺炎報告指出，美國麻州690萬人，是新冠疫苗高度接種的行政區，但感染Omicron的超額死亡卻是Delta的3倍。姜冠宇解釋，所謂超額死亡就是在特定時間內，實際死亡數大於預估死亡數。

姜冠宇發現，美國麻州在流行Delta的23周內，共有1975例超額死亡，流行Omicron的8周期間，則有2294例超額死亡，Omicron的每周超額死亡人數是Delta的3.34倍，即使在高度接種疫苗和免疫力愈來愈強的人群中，高度傳染仍會迅速導致大量死亡。

姜冠宇說，這代表新冠肺炎離流感化還有一段距離，因為高度的傳染力已造成社會經濟和行政負擔，所以未來要以類似流感的方式處理新冠肺炎是勢在必行。

姜冠宇提醒，在疫情高峰期間，仍然需要保護自己，接種完疫苗也不要掉以輕心，接下來會面臨較強的陣痛期，該好好保護身邊的長輩。