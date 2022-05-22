警方將黃男壓制逮捕。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

黃不僅酒駕被送辦，還被開罰６萬多元發單。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

男子酒駕不配合攔檢 衝撞警車逃逸6分鐘仍被逮捕

31歲黃姓男子酒後駕車，遇到警方盤查拒絕後逃逸，並在苗栗竹南鎮市區逃竄，警方展開追捕，黃男過程中還多次衝撞警車，而賊星該敗，還是被警方逮捕，黃除被依公共危險罪嫌移送法辦，還被開罰6萬2800元以上交通違規罰單。

苗栗縣警局竹南分局竹南派出所員警，17日晚上10點多執行巡邏勤務，在竹南鎮龍山路發現黃男駕駛白色小轎車，多次跨越雙黃線明顯違規。

員警當時示意黃男靠右停車受檢，沒想到黃加速逃逸，警方隨即在後追捕，並通報線上攔截圍捕，黃男不停在竹南市區逃竄，多次遇到警車攔阻，仍橫衝直撞不願停車。

黃逃了6分鐘後，被迎面而來的警車攔停，員警立刻衝上前將其壓制逮捕，經過警方酒測，黃酒測值每公升0.58公克超標，警方將他依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

也因黃男拒檢開車逃逸過程，涉1次不服稽查取締、1次闖紅燈、16次未打方向燈、4次不依規定駛入來車道、1次關大燈，及危險駕駛交通違規，警方舉發6萬2800元以上罰鍰。

竹南分局表示，為了維護交通安全，將持續進行交通違規取締工作，而對於影響他人及自身生命安全甚鉅的酒駕犯行，將秉持毋枉毋縱持續查緝，並呼籲駕駛人切勿以身試法、心存僥倖，並牢記「開車不喝酒、喝酒不開車」，以確實保障用路人安全。