有「高中諾貝爾獎」美譽的「旺宏科學獎」面對嚴峻的疫情仍持續舉辦，今年第21屆旺宏科學獎總獎金將達500萬元，對科學專題實作有興趣的同學可踴躍報名，且往年有7成得獎人可獲特選或推甄方式進入國內頂大就讀，報名截止日5月31日，同學要把握時間。

旺宏教育基金會表示，為啟發全國高中職學生對自然科學與應用科學的興趣，鼓勵高中生探索科學的精神與創造發明的潛力，基金會於2002年舉辦第1屆「旺宏科學獎」，累計已有逾萬支隊伍，超過兩萬名師生曾參與競賽，累積頒發的獎學金更超過新台幣9800萬元。

今年是新課綱大學入學申請第1年，「自主學習計畫」的學習歷程檔案分數佔比高，近9成校系在個人申請皆參採此項目，是進入頂大的重要關鍵，也帶動更多老師和同學對於參與科學競賽的重視。

擔任科學獎召集委員多年的中正大學校長馮展華在今年5月剛舉辦的「旺宏科學教師研習營」中也特別指出，大學端最希望網羅的是具有獨立想法的人才，若能透過參與科學競賽，展現出觀察問題的能力及創意，相信都會想吸收這樣的人才，一起到學校來學習磨練找出解決問題的方法。

參與當天「教師對談」的老師們也分享指導技職同學透過科學專題實作成功進入理想頂大的經驗，他們認為技高生若能將擅長的實作及跨領域等多項優勢妥善發揮，老師再協助補足理論及實驗部分，相信技高生的參賽成績將不會輸給明星高中學生，對於未來就學都有很大助益。

旺宏教育基金會統計，歷屆旺宏科學獎獲獎同學透過實作與參賽的學習歷練，在大學推甄過程中更顯優勢，有近7成獲獎同學皆以特選或推甄方式進入國內頂大就讀。

基金會指出，旺宏科學獎能夠持續獲得各界高度肯定，最重要的推手，就是旺宏科學獎的專業評審團隊。今年基金會特別邀請中央研究院副院長周美吟擔任科學獎召集人，帶領國內超過50位頂尖科學家組成公平公正評審團隊，入圍決賽同學可獲得5位科學獎召集委員聯合具名的推薦信函以及專業的審查建議。