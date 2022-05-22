台北市長柯文哲與指揮中心因中央在松山機場設立篩檢站一事槓上，台北市副市長黃珊珊表示，大量的黑數讓PCR採檢失去實質意義，接下來的重點工作應該以照顧有症狀的確診者為主。她認為，新設篩檢站應以醫院方便最重要，並加碼透露「如果我要再設採檢站，我會設置車來速的急門診，地點我都已經想好了！」

黃珊珊今（22）日在臉書表示，中央在松山機場設置篩檢站前，衛福部醫福會執行長王必勝曾詢問過她的意見，當時她就清楚表達北市的策略是先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，接下來設立車來速採檢急門診站，最後設立台大醫院篩檢站，再視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

黃珊珊說，北市的最高指導原則是「保護醫院量能」，絕對不能讓醫護人員疲於奔命，因此在台大醫學院體育館急門診開設前，她本考慮在台北田徑場開設，但因台大醫院認為就近設置較方便，北市也決定全力協助，「大家都在打這場仗，應該是互相火力支援，更不是比賽或互相拉扯，醫院很辛苦，我們必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」

黃珊珊指出，若要再設篩檢站，她會考慮設置車來速的急門診，讓民眾免下車就能看診拿藥，並將PCR留給需要保險或請假的人，「地點我都已經想好了！」黃珊珊說，施政有輕重緩急，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，呼籲指揮中心將有症狀加快篩陽，經醫師臨床判斷認定為確診後給予藥物治療的政策擴大開放至65歲以下民眾，儘快讓快篩陽性的民眾好好休養。