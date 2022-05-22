知名人氣Youtuber「一隻」擁有亮麗外型和火辣身材，擁有E罩杯的豐滿上圍，早期憑藉穿搭美妝和韓國題材走紅，受到粉絲熱烈歡迎，近日她與女性友人前往火鍋店聚會，穿著墨綠色比基尼走入餐廳內，眼前擺放好大一盆的牛肉火鍋，她夾起一塊肉片還彎腰倒胸前巨物，雪白事業全被鏡頭前洩出，看得鼻血直噴。

本月21日本就愛吃火鍋的阿圓，接下火鍋店廣告，只見桌前從蝦子到肉片，沙拉和各式鍋物塞滿整張桌子，肉盤還冒著冰塊的蒸氣，興奮夾起肉片，沾上麻辣沾料就送進口中，一臉驚艷地享受食物的美味之中，隨後她吐出嘴裡的舌頭，夾起一尾鮮蝦放到麻辣鍋內，本就夠辣卻因她夾蝦子的舉止，提升到更高的層次。

阿圓一塊子夾起肉片塞進口中。(圖/一隻阿圓 IG)

在這組比基尼辣照中，阿圓身上的比基尼最是驚艷，上身穿起小巧墨綠色胸衣，心機露出可口圓弧曲線，腰部挖空設計展現纖細線條，泳裝布料還延伸至下半身，不太會有刻意穿比基尼拍照的感覺，搭配下身清涼的白色寬鬆長褲，頗有清爽感，隨後她還到餐廳內的酒吧，鏡頭拉遠拿起酒杯拍照，展現全身上下好身材。

阿圓瞇眼倒出胸前傲人上圍。(圖/一隻阿圓 IG)

網友們眼見阿圓身材如此火辣，紛紛湧入留言：「這樣吃鍋更辣了」、「你穿這樣可以嗎兇欸」、「等等……可以這樣吃鍋嗎？」、「我不知道該看肉還是鍋」、「這樣吃鍋太辣了」、「我有沒有看錯啊」、「穿這樣吃火鍋有沒有違法」、「穿這樣吃火鍋真是受不了啊」總計有3.7萬人被阿圓身材迷住。