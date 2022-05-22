P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊援助來台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員，日前已結束為期一個半月的交流離開台灣，由國家隊經理安德里(Andrii Lebediev)帶隊的一行人，先飛到拉脫維亞與國家隊球員及其他職員會合，再一同前往義大利展開一系列備戰世界盃資格賽之旅。

高雄鋼鐵人球團表示，因烏克蘭發生戰火，導致烏克蘭國家隊集訓過程遇到諸多阻礙，本次略盡棉薄之力，除了籃球專業交流之外，也期盼盡力協助移地訓練事宜，更祝福烏克蘭國家隊的集訓順利。

烏克蘭國家隊總經理安德里、球隊賽務艾蘿納(AlonaTarhonii)、隊醫暨防護員波哥丹(Bogdan Karnaukh)及其妻子在台期間，和高雄鋼鐵人球團及相關單位建立良好且緊密的關係，互相交流分享籃球相關經驗。

烏克蘭一行人在台期間，品嚐了台灣名產珍珠奶茶與高雄在地美食，結果最愛台灣「鍋貼」及「蝦仁炒飯」，也利用空閒時間走訪高雄知名景點蓮池潭、佛光山等，感受東方文化，也前往旗津海岸觀浪享受陽光。

離台前高雄鋼鐵人球團也致贈台灣特產鳳梨酥，讓他們帶回去與國家隊及親友品嚐。安德里返抵歐洲後，也立刻傳訊表達很懷念高雄的好天氣，更再次請高雄鋼鐵人球團轉達，他們感謝台灣民眾的友善熱情，更留下深刻的好印象。

除了感受台灣風土民情、與高雄鋼鐵人隊進行交流及協助球員防護相關作業外，總經理安德里更積極籌備烏克蘭國家隊至台移地訓練的相關細節，目前持續與相關單位溝通協調中，期盼很快就會有好的結果。

安德里離台前特別錄製影片，感謝高雄鋼鐵人無微不至的照顧及所有台灣球迷的支持，他也期許烏克蘭國家隊來台移訓的事宜能順利完成，且希望很快能再度見到大家。