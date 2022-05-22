總統蔡英文（左二），22日出席小英號捐血車捐贈啟用典禮儀式，與小英之友會全國總會會長顏志發（左一）、小英之友會北市總會長陳茂仁（右二）、新光醫院院長侯勝茂（右一）一同舉行揭牌。（陳俊吉攝）

疫情期間影響國內血庫存量，蔡英文總統今天鼓勵捐血，並呼籲國人，一起幫忙提升疫苗覆蓋率。請大家互相提醒親朋好友，一定要打滿三劑疫苗。65歲以上民眾可接種第四劑，兒童疫苗陸續到貨也可選擇接種。她強調，疫情期間，最重要的就是團結互助，一起凝聚力量，共同來為台灣努力。

台北市小英之友會從2017年開始舉辦捐血活動，號召民眾捐血，為提高捐血量，這次與醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心經過多次研議、歷時一年半籌備打造小英號捐血車及血液運送車。

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小英之友會捐贈的環保無動力捐血車配備外接電源，大幅減少碳排放，車內空間也比傳統捐血車寬敞，總共可容納 6 座捐血床，既可以減少空汙，也能提升捐血效率，減少民眾排隊捐血的時間，車輛外觀則彩繪藝術家洪易的視覺藝術。

蔡英文總統今天由內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、血液基金會侯勝茂董事長陪同，出席小英之友會在大安森林公園舉辦的「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」記者會。

蔡英文致詞表示，這兩年多來，台灣社會受到疫情的影響，在生活上有許多的改變，但不變的是，所有小英之友會的好朋友，許許多多團體都持續在做公益，為民眾提供服務。

在疫情期間，台灣的血庫存量比較低，她說，大家的捐血行動更是特別重要，可以一起來支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。尤其，這次大家集合眾人的力量，捐贈出的環保無動力捐血車，可以降低環境污染，讓捐血行動兼顧環保，「真的非常感謝大家的用心」。

此次捐贈的車輛，有很多人參與設計、討論，參與整個建造的過程，還有藝術家洪易畫的公共藝術，蔡英文表示，這是集眾人之力，所做出來今天呈現的捐血車、運送車，再一次感謝所有投入的團隊。

台灣正處在疫情的關鍵時刻，藉這個機會， 她拜託大家，一起來幫忙提升疫苗覆蓋率。請大家互相提醒親朋好友，一定要打滿三劑疫苗。現在，65歲以上的民眾，還有符合接種資格的朋友，也已經可以接種第四劑。

另外，12歲到17歲青少年的第三劑，最快周三、5月25日就要開打。她提醒，家裡如果有5到11歲的小朋友，最近兒童疫苗已經陸續到貨，爸爸媽媽也可以選擇讓孩子接種，提升保護力。

蔡英文強調，疫情期間，最重要的就是團結互助，我們互相提醒防疫資訊，互相關懷幫忙。今天看到這麼多朋友來到現場，這就是我們一起凝聚力量，共同來為台灣努力。她再次感謝所有防疫團隊、醫療團隊，「他們這段時間確實很辛苦，我們也要給他們多多關懷、支持」。

她也期待，「小英號」的啟用，能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列。「再次感謝各位的付出，我們繼續一起打拚」。