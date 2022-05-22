副總統賴清德（灰夾克者）到投開票所投票，基層黨員高喊賴醫師加油。（程炳璋攝）

副總統賴清德（右一）、台南市黨部主委潘新傳（中）22日各自完成投票。（程炳璋攝）

副總統賴清德離去前勉勵民進黨黨職人員。（程炳璋攝）

民進黨黨職選舉22日投票，選出的全國黨代表可決定2024年總統黨內提名遊戲規則，攸關權力核心誰屬，黨內高層將這場選舉看得比年底的地方選舉還重要，各派系強力動員，副總統賴清德22日上午投票展現人氣，民進黨台南市黨部主委潘新傳5日確診新冠肺炎，剛解隔離就到各投開票所固票。

3年前人氣高的賴清德，因民進黨中執會屢次更改黨內總統民調時程與辦法，敗給追求連任的蔡英文，掌握中執委人數被視為關鍵。

民進黨22日選出的全國黨代表，7月可改選中執委，中執委可決定2024年的總統黨內初選規則。民進黨資深幹部皆知，22日的選舉結果，直接衝擊未來黨內權力核心。

賴清德22日上午在南區投票，維持在台南的一貫高人氣，基層黨員不斷高喊「賴醫師加油」，尋求簽名合照。他來者不拒，一一與黨員寒暄後離去。

潘新傳這次雖同額競選台南市黨部主委，卻緊盯全國黨代表的當選席次，他5日感染新冠肺炎，22日剛解隔離就現身投開票所，關心投票率。

儘管南部疫情正加溫，民進黨這次黨職投票並未規定要出示黃卡與證明施打幾劑疫苗，台南市南區南都里活中心22日一早湧現投票人潮，投票至下午4時結束。

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