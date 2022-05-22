21日紐約「布魯克林半程馬拉松」（Brooklyn Half Marathon）賽事上，一名跑者在終點線倒地後送醫不治。

21日登場的美國紐約「布魯克林半程馬拉松」（Brooklyn Half Marathon）跑出人命，一名男子在越過終點線後倒地身亡，另外還有15人送醫，有跑者表示，當天氣候悶熱，加上部分路段沒有遮蔭，可能因此造成悲劇。

《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約21日舉行「布魯克林半程馬拉松」，不過當天上午9時左右，一名30歲男子在完成賽程、跑向終點線後就倒地，送醫後不治，推測死於心跳停止（cardiac arrest）。

紐約市警察局（NYPD）指出，這場半馬一共造成16名跑者送醫，其中包含這名死者，當中也包含4人重傷。警方表示，一共有4人在接近終點線時倒地。

紐約「布魯克林半程馬拉松」（Brooklyn Half Marathon）賽事造成一名跑者喪命、15人送醫。

本屆「布魯克林半程馬拉松」約有2.2萬人參加，據福斯氣象（Fox Weather）報導，路程之一的紐約科尼島（Coney Island）上午9時已達華氏70度（約攝氏21度），濕度達83%。

26歲跑者皮特森（John Peterson）表示，他參加過好幾次「布魯克林半程馬拉松」，但這一次氣溫最熱、最讓人受不了，「你必須注意身體的極限，有時候你太過要求自己，這種事情就會發生。」

42歲參賽者芙洛蕾絲（Anamaria Flores）說這場比賽讓她精疲力盡，她最後一段只能用走的。她形容這場比賽非常殘酷，最後5英里（約8公里）非常艱辛，完全沒有遮蔭的地方，這時候必須放慢腳步，尤其濕度又高，當太陽出來時，「會出大亂。」

主辦這場活動的「紐約路跑者組織」（New York Road Runners）發布聲明表示，醫護人員全程在場協助，強調跑者、志工、主辦人員的安全是他們的首要任務，指出賽前、比賽期間都持續密切監控天氣狀況。

周六的比賽是「布魯克林半程馬拉松」在新冠疫情後首次舉辦。