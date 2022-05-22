據透露，空軍高層人事將有異動，空軍防空暨飛彈指揮部指揮官劉峯瑜內定升任空軍副司令，防空暨飛彈指揮部指揮官將由聯三作計室處長劉孝堂少將升任，並晉升中將。人事命令將於6月1日生效。

2020元月2日，空軍一架黑鷹直升機在北部山區失事墜毀，前總長沈一鳴等8人不幸罹難，劉孝堂當時也在機上，劉孝堂爬出機體外後，雖然腰椎二、三、四節骨折，右耳也有撕裂傷、身體多處挫傷，但仍相當鎮定，除用手機與辦公室聯絡外，同時也將失事現場拍照，一一傳回參謀本部。此外，劉孝堂是砲科出身，接掌空軍防空飛彈指揮部，也算回歸專業。

0102空難，大難不死的3位將領，在恢復健康後，都升任軍中要職。其中，曹進平任空軍作戰指揮部指揮官；黃佑民任海軍艦指部指揮官，劉孝堂則將接任空軍飛彈指揮部要職，並晉升中將。

前空軍司令熊厚基上將因建康因素，於5月調任總統府戰略顧問，劉任遠升任空軍司令，並晉任二級上將，而劉所遺副司令職缺，由劉峯瑜升任。劉峰瑜與現任空軍副司令孫連勝中將是同期同學。