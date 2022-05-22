1名女工讀生昨（21日）在台北國際藝術村的展場，幫一名年約30歲的女子戴VR眼鏡時，遭對方以為她在「打人」，被狠賞一巴掌，讓她氣得在網上發文尋人，表示已報警處理，希望網友們能幫她找出這位失控的女子。

原PO於《Dcard》發文，請網友們幫忙她尋找動手打她的女子。（圖／翻攝自Dcard）

原PO於《Dcard》發文，請網友們幫忙她尋找動手打她的女子。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在社群網站《Dcard》發文指控，稱自己昨日下午2時許在台北國際藝術村展場打工，1位30多歲黑髮女子前來，看到她在展場旁的工作區域工作，以為她在休息，便大罵她一頓，不顧她的解釋堅持要向上級客訴。

女子到VR區時還兇喊：「妳是不用幫我調頭帶是不是？這樣服務？你現在是怎樣？給我黏好來」。原PO協助女子戴上VR眼鏡，仍在確認頭帶是否牢固之餘，對方突然賞她一巴掌，因為認為她「打人」，讓她一頭霧水又相當惱火。

原PO被打後快速離場報警，女子原本追出來要罵她，見她正在講電話便逃之夭夭，她憤怒發文寫下 ：「該女子身穿深藍色風衣外套，黑色靴子，身高約160公分，請大家如果知道畫面中這位女士是誰，麻煩跟我說，希望可以找得到人，本人要告傷害罪與公然侮辱罪」。