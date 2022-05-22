港府將於25日在香港立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，以修訂《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》。香港勞工及福利局局長羅致光今（22日）表示，針對罰則調整的考慮三個因素：一是僱員及僱主的財政能力有分別；二是經歴20多年通脹；三是適量提升罰則的阻嚇力。

針對上述修訂的兩條法例中，羅致光說，前者的罰則是1994年至今沒有經過調整，後者的罰則是自1997年訂立大致上沿用至今，沒有調整，他稱，「還不作調整，實在說不過去。」

羅致光說，需要修訂的兩條條例中，有659條條文涉及廣泛的法定職業安全及職業健康要求，勞工處建議將160條條文的違法行為的嚴重性級別提升，70條條文的嚴重性級別降低，共230條條文需要調整。如《工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例》第5(2)條，規定僱員不得阻塞走火通道，以確保火警發生時，通道暢通無阻。現時罪行的嚴重性是「嚴重」，建議調整為「非常嚴重」。罰則的調整考慮三個因素：一是僱員及僱主的財政能力有分別；二是經歴20多年通脹；三是適量提升罰則的阻嚇力。羅致光表示，雖然表面上涉及僱員的最高罰額沒有調升，但由於有共90項涉及僱員的條文調高了嚴重程度，整體的最高罰款額提升了2.2倍，相對僱主的2.4倍。

羅致光說，雖然香港過去20年整體工業意外率有明顯下降，但是工業意外導致死亡個案數字在過往十年，一直維持在約每年20宗，並沒有下跌的趨勢，更有持責者多次觸犯職安健法例而導致嚴重意外。香港勞工及福利局檢視了這些案例，及參考外國經驗，建議修訂針對僱主一般責任條文，讓勞工處以可公訴罪行形式引用該條文提出檢控，並由較高層級的法院審理。

羅致光指，只會針對故意或罔顧後果地作出的行為或不作為而構成極高罪責，並導致工人死亡或嚴重受傷的特殊情況，才引用建議的可公訴罪行形式提出檢控。勞工處仔細審視了自2009年的檢控個案，認為只有7例個案可以達至以可公訴罪行形式提出檢控的門檻。

羅致光指，此次修訂建議將可公訴罪行的最高罰款額訂為一千萬元（港幣，下同），這與目前香港法例中列明的最高罰款額相同，也是其他已發展國家及地區職安健法例最高罰款額的中游範圍。

羅致光稱，修訂法例，加強阻嚇力，是必須的，但不足以改善職業安全及職業健康，還需要不斷調整教育、訓練、宣傳、巡查和執法的策略。此外，就職安健的法例修訂仍有一項優化《建築地盤（安全）規例》的工作在下屆港府初段才會提交議會，即是要求承建商向勞工處處長呈報規模較小但風險較高的建築工程，好讓勞工處可以及早依據工程的風險作出職安健的巡查。